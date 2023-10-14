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Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 18:14
Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024
финальный счет матча Украина - Северная Македония 14 октября, фото: UEFA via Getty Images

Сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 2:0 в матче отбора Евро-2024 по футболу в Праге.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Первый острый момент Украина создала на 12-й минуте, когда вратарь гостей отразил удар Артема Довбика из пределов штрафной площадки.

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"Сине-желтые" продолжили оказывать давление на соперника - возможности забивать были у Михаила Мудрика и Александра Зубкова. Зато счет открыл Георгий Судаков, которому помог рикошет после дальнего удара - 1:0.

Лучшую возможность во втором тайме не реализовал Мудрик: вингер "Челси" выходил один на один с вратарем после передачи Артема Довбыка, но заработал в моменте лишь угловой удар.

Уже в следующем розыгрыше мяча Николай Матвиенко остро пробивал после подачи Александра Зинченко - попал в перекладину.

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Украина доигрывала встречу, преимущественно полагаясь на контратаки. У гостей во втором тайме моменты имели Ариян Адеми и Энис Барди.

Дубль мог оформить Судаков, но его дальний удар зрелищно потянул голкипер Столе Димитриевски. На последних минутах вратарь также спас после выбегания Романа Яремчука и удара с близкого расстояния.

Точку в матче поставил Александр Караваев на шестой компенсированной минуте. Защитник "Динамо" заметил выход Димитриевски из ворот и пробил с дальней дистанции в пустые ворота - 2:0.

Украинцы опережают Италию на три очка и будут готовиться к своему предпоследнему матчу в квалификации - на выезде против Мальты во вторник, 17 октября.

Северная Македония осталась четвертой в таблице. До конца отборочного цикла команде остается сыграть с Англией и Италией.

Темы: футбол
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