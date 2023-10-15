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США відправляють другий авіаносець у східне Середземномор’я – ЗМІ

Неділя, 15 жовтня 2023, 05:20
США відправляють другий авіаносець у східне Середземномор’я – ЗМІ
Десантний корабель USS Bataan, фото U.S. Navy/AP/FILE

Пентагон відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю, щоб стримати Іран або Хезболлу від приєднання до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Джерело: ABC News із посиланням на американських чиновників

Деталі: Високопоставлений американський чиновник і посадовець повідомив, що авіаносній ударній групі USS Eisenhower буде наказано вирушити в східне Середземномор'я, щоб приєднатися до авіаносної ударної групи USS Gerald R Ford, яка прибула туди на початку цього тижня і перебуває в міжнародних водах біля Ізраїлю.

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"Я віддав наказ авіаносній ударній групі USS Dwight D. Eisenhower  почати рух до Східного Середземномор'я", – сказав міністр оборони Ллойд Остін в заяві, що є підтвердженням розгортання. – Це є частиною наших зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАС на Ізраїль".

Цього тижня високопосадовці США публічно заявили, що присутність ударної групи USS Ford у східному Середземномор'ї і збільшення кількості винищувачів ВПС США в регіоні має на меті продемонструвати прихильність США Ізраїлю і бути стримуючим фактором для Ірану і Хезболли, щоб вони не втручалися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

Нагадаємо: США заявляли, що готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.

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Теми: СШАІзраїль
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