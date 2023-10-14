США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі – CNN

США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.

Джерело: CNN з посиланнм на американських чиновників

Деталі: 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, сили швидкого реагування, що здатні проводити спеціальні операції, готуються на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позицію американських сил.

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Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2000 морських піхотинців і моряків і буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.

Такого наказу підрозділу ще не давали, повідомили чиновники. Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців "Форд" у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт.

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