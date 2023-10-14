США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі – CNN
США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.
Джерело: CNN з посиланнм на американських чиновників
Деталі: 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, сили швидкого реагування, що здатні проводити спеціальні операції, готуються на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позицію американських сил.
Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2000 морських піхотинців і моряків і буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.
Такого наказу підрозділу ще не давали, повідомили чиновники. Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС.
Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців "Форд" у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт.
Передісторія:
- Міністр оборони США Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 13 жовтня заявив, що США одночасно зможуть надавати всю необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.
- Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.
- 10 жовтня Сполучені Штати повідомили, що не мають наміру вводити війська в Ізраїль, який зазнав нападу з боку терористів ХАМАС.
- У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
- Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.