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США отправляют второй авианосец в восточное Средиземноморье – СМИ

Воскресенье, 15 октября 2023, 05:20
США отправляют второй авианосец в восточное Средиземноморье – СМИ
Десантный корабль USS Bataan, фото U.S. Navy/AP/FILE

Пентагон отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля, чтобы сдержать Иран или Хезболлу от присоединения к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Источник: ABC News со ссылкой на американских чиновников

Детали: Высокопоставленный американский чиновник и чиновник сообщил, что авианосной ударной группе USS Eisenhower будет приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы присоединиться к авианосной ударной группе USS Gerald R Ford, которая прибыла туда в начале этой недели и находится в международных водах возле Израиля.

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"Я отдал приказ авианосной ударной группе USS Dwight D. Eisenhower начать движение к Восточному Средиземноморью", - сказал министр обороны Ллойд Остин в заявлении, являющемся подтверждением развертывания, - Это является частью наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль".

На этой неделе высокопоставленные чиновники США публично заявили, что присутствие ударной группы USS Ford в восточном Средиземноморье и увеличение количества истребителей ВВС США в регионе имеет целью продемонстрировать приверженность США Израилю и быть сдерживающим фактором для Ирана и Хезболлы, чтобы они не вмешивались в конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Напомним: США заявляли, что готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.

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Темы: СШАИзраиль
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