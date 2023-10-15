На ТОТ сходу загарбники зривають опалювальний сезон – спротив

За даними Центру національного спротиву, російські окупанти не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Як стало відомо Центру національного спротиву з джерел у підпіллі, забезпеченість ТОТ сходу України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби.

Реклама:

Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону".

Деталі: У спротиві додають, що, крім цього, нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах на ТОТ, про яке "трублять російські пропагандисти".