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На ТОТ сходу загарбники зривають опалювальний сезон – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 06:18
На ТОТ сходу загарбники зривають опалювальний сезон – спротив
ілюстративне фото ЕП

За даними Центру національного спротиву, російські окупанти не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Як стало відомо Центру національного спротиву з джерел у підпіллі, забезпеченість ТОТ сходу України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби.

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Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону".

Деталі: У спротиві додають, що, крім цього, нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах на ТОТ, про яке "трублять російські пропагандисти".

Теми: окупаціяЛуганська областьДонецька областьопалення
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