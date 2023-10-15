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На ВОТ востока захватчики срывают отопительный сезон – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 06:18
На ВОТ востока захватчики срывают отопительный сезон – сопротивление
иллюстративное фото ЭП

По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты не способны обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: ЦНС

Дословно: "Как стало известно Центру национального сопротивления из источников в подполье, обеспеченность ВОТ востока Украины пресной водой составляет около 50% от минимальной потребности.

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Таким образом, системы централизованного отопления жилых домов на ВОТ могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона".

Детали: В сопротивлении добавляют, что, кроме этого, недостаток пресной воды делает невозможным восстановление производственных процессов на захваченных предприятиях на ВОТ, о котором "трубят российские пропагандисты".

Темы: оккупацияЛуганская областьДонецкая областьотопление
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