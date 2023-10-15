СБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області – джерело
Служба безпеки у ніч на 15 жовтня вдало атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, до якої були підключені військові об’єкти РФ.
Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі
Деталі: Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над Росією.
Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.
За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.
На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.
СБУ влаштувала черговий блекаут російським загарбникам. Удар дронів по електричній підстанції Красна Яруга pic.twitter.com/rg96AFPdPs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 15, 2023
Співрозмовник у спецсслужбі додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".