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СБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 12:37
СБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області – джерело
скриншот

Служба безпеки у ніч на 15 жовтня вдало атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, до якої були підключені військові об’єкти РФ.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі

Деталі: Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над Росією.

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Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.

За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.

На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.

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Співрозмовник у спецсслужбі додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".

Теми: СБУбезпілотникиРосія
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