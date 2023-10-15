СБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області – джерело

Служба безпеки у ніч на 15 жовтня вдало атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, до якої були підключені військові об’єкти РФ.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі

Деталі: Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над Росією.

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Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.

За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.

На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ влаштувала черговий блекаут російським загарбникам. Удар дронів по електричній підстанції Красна Яруга pic.twitter.com/rg96AFPdPs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 15, 2023

Співрозмовник у спецсслужбі додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".