СБУ дронами устроила россиянам блэкаут в Белгородской области - источник
Служба безопасности в ночь на 15 октября удачно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ.
Источник: собеседник УП в спецслужбе
Детали: Ночью российское минобороны рассказало, якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.
Между тем источник СБУ предоставил "Украинской правде" видео удачной атаки на электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга.
По данным спецслужбы, именно к ней, в том числе, были подключены военные объекты оккупантов.
На видео видно, как БПЛА отработали по цели.
СБУ влаштувала черговий блекаут російським загарбникам. Удар дронів по електричній підстанції Красна Яруга pic.twitter.com/rg96AFPdPs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 15, 2023
Собеседник в спецслужбе добавил, что своей работой СБУ демонстрирует россиянам блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, и "это реальность, которая уже стоит у них на пороге".