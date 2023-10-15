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СБУ дронами устроила россиянам блэкаут в Белгородской области - источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 12:37
СБУ дронами устроила россиянам блэкаут в Белгородской области - источник
скриншот

Служба безопасности в ночь на 15 октября удачно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ.

Источник: собеседник УП в спецслужбе

Детали: Ночью российское минобороны рассказало, якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.

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Между тем источник СБУ предоставил "Украинской правде" видео удачной атаки на электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга.

По данным спецслужбы, именно к ней, в том числе, были подключены военные объекты оккупантов.

На видео видно, как БПЛА отработали по цели.

ВИДЕО ДНЯ

Собеседник в спецслужбе добавил, что своей работой СБУ демонстрирует россиянам блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, и "это реальность, которая уже стоит у них на пороге".

Темы: СБУбеспилотникиРосcия
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