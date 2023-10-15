СБУ дронами устроила россиянам блэкаут в Белгородской области - источник

Служба безопасности в ночь на 15 октября удачно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ.

Источник: собеседник УП в спецслужбе

Детали: Ночью российское минобороны рассказало, якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.

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Между тем источник СБУ предоставил "Украинской правде" видео удачной атаки на электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга.

По данным спецслужбы, именно к ней, в том числе, были подключены военные объекты оккупантов.

На видео видно, как БПЛА отработали по цели.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ влаштувала черговий блекаут російським загарбникам. Удар дронів по електричній підстанції Красна Яруга pic.twitter.com/rg96AFPdPs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 15, 2023

Собеседник в спецслужбе добавил, что своей работой СБУ демонстрирует россиянам блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, и "это реальность, которая уже стоит у них на пороге".