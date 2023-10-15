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Напад ХАМАС поклав край стосункам Нетаньягу та Путіна – WSJ

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 13:22
Напад ХАМАС поклав край стосункам Нетаньягу та Путіна – WSJ
фото: тасс

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу вдавалося зберігати "тепле спілкування" з російським диктатором Володимиром Путіним, але тепер цьому прийшов кінець, пише Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Деталі: Журналісти нагадують, що Нетаньягу був із Путіним навіть у той час, коли той дедалі більше опинявся в ізоляції. Навіть вторгнення Росії в Україну і потепління її відносин з заклятим суперником Ізраїлю - Іраном - не змогли підірвати цю співпрацю.

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Зазначається, що лідери підтримували зв'язок телефоном, і Нетаньягу оголосив про позаблоковий підхід до війни в Україні, відмовившись надавати Києву летальну допомогу або системи протиповітряної оборони, попри тиск Заходу.

Дослівно: "Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися.

Путін - один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки".

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Більше деталей: Видання наголошує, що припинення угоди між Росією та Ізраїлем підкреслює більш широкі тектонічні зрушення, що відбуваються в ролі Росії на Близькому Сході відтоді, як Путін розпочав війну в Україні.

Росія в обмін на "Шахеди" надала Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130 і розглядає можливість продажу Ірану винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході.

Також журналісти пояснюють, що Кремль має внутрішні причини вітати війну якомога далі від російських кордонів.

Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень, Путін шукає спосіб відволіктися від війни в Україні.

Нагадаємо: 14 жовтня ХАМАС заявив, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.

Теми: ПутінРосіяІзраїльСектор Гази
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