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Нападение ХАМАС положило конец отношениям Нетаньяху и Путина - WSJ

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 13:22
Нападение ХАМАС положило конец отношениям Нетаньяху и Путина - WSJ
фото: тасс

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удавалось сохранять "теплое общение" с российским диктатором Владимиром Путиным, но теперь этому пришел конец, пишет Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Детали: Журналисты напоминают, что Нетаньяху был с Путиным даже в то время, когда тот все больше оказывался в изоляции. Даже вторжение России в Украину и потепление ее отношений с заклятым соперником Израиля - Ираном - не смогли подорвать это сотрудничество.

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Отмечается, что лидеры поддерживали связь по телефону, и Нетаньяху объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине, отказавшись предоставлять Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны, несмотря на давление Запада.

Дословно: "Теперь, после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились.

Путин - один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки".

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Больше деталей: Издание отмечает, что прекращение соглашения между Россией и Израилем подчеркивает более широкие тектонические сдвиги, происходящие в роли России на Ближнем Востоке с тех пор, как Путин начал войну в Украине.

Россия в обмен на "Шахеды" предоставила Ирану учебно-тренировочные самолеты Як-130 и рассматривает возможность продажи Ирану истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.

Также журналисты объясняют, что Кремль имеет внутренние причины приветствовать войну как можно дальше от российских границ.

Накануне президентских выборов в России, запланированных на март, Путин ищет способ отвлечься от войны в Украине.

Напомним: 14 октября ХАМАС заявил, что приветствует "неустанные усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.

Темы: ПутинРосcияИзраильСектор Газа
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