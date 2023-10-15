Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нападение ХАМАС положило конец отношениям Нетаньяху и Путина - WSJ

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 13:22
Нападение ХАМАС положило конец отношениям Нетаньяху и Путина - WSJ
фото: тасс

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удавалось сохранять "теплое общение" с российским диктатором Владимиром Путиным, но теперь этому пришел конец, пишет Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Детали: Журналисты напоминают, что Нетаньяху был с Путиным даже в то время, когда тот все больше оказывался в изоляции. Даже вторжение России в Украину и потепление ее отношений с заклятым соперником Израиля - Ираном - не смогли подорвать это сотрудничество.

Реклама:

Отмечается, что лидеры поддерживали связь по телефону, и Нетаньяху объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине, отказавшись предоставлять Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны, несмотря на давление Запада.

Дословно: "Теперь, после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились.

Путин - один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Издание отмечает, что прекращение соглашения между Россией и Израилем подчеркивает более широкие тектонические сдвиги, происходящие в роли России на Ближнем Востоке с тех пор, как Путин начал войну в Украине.

Россия в обмен на "Шахеды" предоставила Ирану учебно-тренировочные самолеты Як-130 и рассматривает возможность продажи Ирану истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.

Также журналисты объясняют, что Кремль имеет внутренние причины приветствовать войну как можно дальше от российских границ.

Накануне президентских выборов в России, запланированных на март, Путин ищет способ отвлечься от войны в Украине.

Напомним: 14 октября ХАМАС заявил, что приветствует "неустанные усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.

Темы: ПутинРосcияИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 09:53, фотоВраг ударил по центру Херсона: погибла работница МВА, двое раненых

фотоВ пророссийской секте "Аллатры" идут обыски по всей Украине - источники

дополненоКПП "Рафах" открыли для частичной эвакуации иностранцев и раненых с Газы

У Дубинского снова обыски – источник

Блинкен и Остин объяснили, почему помощь Израилю и Украине должна быть объединенной

В Польше задержан украинец, который угрожал ножом пограничникам

Все новости...
Путин
ХАМАС поблагодарил Путина за "позицию"
Путин о причастности РФ к диверсии на газопроводе между Balticconnector: "Чушь собачья"
Путин уже заговорил о создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме
Последние новости
12:04
В Чехии партия пророссийского экс-премьера Бабиша значительно опережает соперников - опрос
12:01
инфографика Самой большой проблемой, кроме войны, украинцы считают коррупцию − КМИС
12:00
фотоУкрпочта посвятила новую марку работникам Укрзализныци
12:00
Из-за новых обстоятельств по Дубинскому ГБР и СБУ проводят 7 обысков
11:50
В "Дії" временно не будут работать онлайн-услуги для ВПЛ: что изменится
11:47
В Одесской области сбили два авиаракета Х-59
11:43
Объявили длинные списки Книги года BBC-2023
11:36
Россияне развернули "Ланцеты" для ударов по артиллерии ВСУ - Британская разведка
11:34
В Сумах создали военную администрацию и назначили ее руководителя
11:26
Рынок новых легковых авто в Украине растет: топ автомобилей октября
Все новости...
Реклама: