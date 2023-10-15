В Киеве еще один ребенок погиб, упав с многоэтажки

Полиция Киева устанавливает обстоятельства гибели ребенка после падения с многоэтажки днем 15 октября.

Источник: полиция Киева

Детали: В воскресенье около 12 часов в полицию сообщили, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака лежит мертвый ребенок.

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Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки.

Напомним: В начале октября в Киеве брат и сестра разбились после падения с 24 этажа.

9 октября в Киеве погибли две девушки 2005 и 2006 годов рождения, которые, по предварительным данным, прыгнули с недостроя.