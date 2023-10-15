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Путін заявив, що готується до наступів ЗСУ

Роман ПетренкоНеділя, 15 жовтня 2023, 15:42
Путін заявив, що готується до наступів ЗСУ
фото: риа новости

Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито контрнаступ ЗСУ "провалився повністю", але він чекає на нові наступальні дії.

Джерело: Путін у програмі "Москва, Кремль, Путін"

Пряма мова Путіна: "Що стосується контрнаступу, який нібито буксує - він провалився повністю.

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Ми знаємо, що на окремих ділянках бойових дій, проте, протиборча сторона готує нові активні наступальні операції.

Ми бачимо це, знаємо. І відповідно реагуємо.

Те, що відбувається зараз на всьому протязі зіткнення, це називається "активна оборона". І наші війська покращують своє становище практично на всьому цьому просторі. На великому досить просторі".

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Деталі: Путін заявив, нібито його війська намагаються "поліпшити своє становище на окремих ділянках".

Нагадаємо: Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про нові наступи Росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку.

За його словами, ворог за два місяці "відновився та розпочав активні наступальні дії".

Теми: Путінконтрнаступвійна
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