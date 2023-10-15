Путін заявив, що готується до наступів ЗСУ
Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито контрнаступ ЗСУ "провалився повністю", але він чекає на нові наступальні дії.
Джерело: Путін у програмі "Москва, Кремль, Путін"
Пряма мова Путіна: "Що стосується контрнаступу, який нібито буксує - він провалився повністю.
Ми знаємо, що на окремих ділянках бойових дій, проте, протиборча сторона готує нові активні наступальні операції.
Ми бачимо це, знаємо. І відповідно реагуємо.
Те, що відбувається зараз на всьому протязі зіткнення, це називається "активна оборона". І наші війська покращують своє становище практично на всьому цьому просторі. На великому досить просторі".
Деталі: Путін заявив, нібито його війська намагаються "поліпшити своє становище на окремих ділянках".
Нагадаємо: Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про нові наступи Росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку.
За його словами, ворог за два місяці "відновився та розпочав активні наступальні дії".