Путин заявил, что готовится к наступлениям ВСУ
Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы контрнаступление ВСУ "провалилось полностью", но он ждет новые наступательные действия.
Источник: Путин в программе "Москва, Кремль, Путин"
Прямая речь Путина: "Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью.
Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции.
Мы видим это, знаем. И соответственно реагируем.
То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве".
Детали: Путин заявил, якобы его войска пытаются "улучшить свое положение на отдельных участках".
Напомним: Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил о новых наступлениях России в районе Макеевки и на Купянском направлении.
По его словам, враг за два месяца "восстановился и начал активные наступательные действия".