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Путин заявил, что готовится к наступлениям ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 15:42
Путин заявил, что готовится к наступлениям ВСУ
фото: риа новости

Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы контрнаступление ВСУ "провалилось полностью", но он ждет новые наступательные действия.

Источник: Путин в программе "Москва, Кремль, Путин"

Прямая речь Путина: "Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью.

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Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции.

Мы видим это, знаем. И соответственно реагируем.

То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве".

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Детали: Путин заявил, якобы его войска пытаются "улучшить свое положение на отдельных участках".

Напомним: Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил о новых наступлениях России в районе Макеевки и на Купянском направлении.

По его словам, враг за два месяца "восстановился и начал активные наступательные действия".

Темы: Путинконтрнаступлениевойна
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