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Гралися в полі: на Миколаївщині діти підірвалися на міні, один хлопчик загинув

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 17:09
Гралися в полі: на Миколаївщині діти підірвалися на міні, один хлопчик загинув
ілюстративне фото Getty Images

На Миколаївщині у неділю внаслідок підриву на міні загинув 14-річний хлопець, його товариша травмовано.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram

Дослівно: "У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано.

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Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії".

Деталі: Клименко зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано.

Що передувало: У неділю поблизу Чернігова один чоловік загинув і ще один отримав травми внаслідок підриву на вибуховому пристрої в лісосмузі.

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Теми: Миколаївська областьмінуваннядіти
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