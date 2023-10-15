Играли в поле: на Николаевщине дети подорвались на мине, один мальчик погиб

На Николаевщине в воскресенье в результате подрыва на мине погиб 14-летний парень, его товарищ травмирован.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Дословно: "В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован.

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Дети играли в поле за селом. Ранее на этой территории велись активные боевые действия".

Детали: Клименко отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибло 248 человек, 525 – травмированы.

Что предшествовало: В воскресенье вблизи Чернигова один человек погиб и еще один получил травмы в результате подрыва на взрывном устройстве в лесополосе.