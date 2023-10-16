На громаду Сумщини ворог скинув 30 мін – ОВА
Понеділок, 16 жовтня 2023, 02:20
Протягом минулого дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, на територію Юнаківської громади скинули 30 мін.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади".
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Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, 3 вибухи та міномета, 30 вибухів.
У Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл, 2 вибухи.
На територію Юнаківської росіяни скинули 30 мін.
ВІДЕО ДНЯ
У Краснопільській громаді зафіксовано 20 вибухів з міномета.