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На громаду Сумщини ворог скинув 30 мін – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 02:20
На громаду Сумщини ворог скинув 30 мін – ОВА
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, на територію Юнаківської громади скинули 30 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади".

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Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, 3 вибухи та міномета, 30 вибухів.

У Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл, 2 вибухи.

На територію Юнаківської росіяни скинули 30 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській громаді зафіксовано 20 вибухів з міномета.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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