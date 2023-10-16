Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На громаду Сумщины враг сбросил 30 мин – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 октября 2023, 02:20
На громаду Сумщины враг сбросил 30 мин – ОВА
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья Сумской области, на территорию Юнаковской громады сбросили 30 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады".

Реклама:

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, 3 взрыва и миномета, 30 взрывов.

В Шалыгинской громаде осуществлен минометный обстрел, 2 взрыва.

На территорию Юнаковской россияне сбросили 30 мин.

ВИДЕО ДНЯ

В Краснопольской громаде зафиксировано 20 взрывов из миномета.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе
Из авиации и артиллерии избивала РФ по приграничной Сумщине, всего 237 взрывов
Из минометов и авиации: 6 раз россияне обстреляли приграничье Сумщины
Последние новости
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
17:24
Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера
Все новости...
Реклама: