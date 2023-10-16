На громаду Сумщины враг сбросил 30 мин – ОВА
Понедельник, 16 октября 2023, 02:20
В течение прошлого дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья Сумской области, на территорию Юнаковской громады сбросили 30 мин.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады".
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Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, 3 взрыва и миномета, 30 взрывов.
В Шалыгинской громаде осуществлен минометный обстрел, 2 взрыва.
На территорию Юнаковской россияне сбросили 30 мин.
ВИДЕО ДНЯ
В Краснопольской громаде зафиксировано 20 взрывов из миномета.