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Австралія оштрафувала мережу Х Маска на $386 тисяч

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 05:30
Австралія оштрафувала мережу Х Маска на $386 тисяч
Маск, фото: getty images

Австралійський регулятор оштрафував платформу соціальної мережі X Ілона Маска на 610 500 австралійських доларів (386 000 доларів США) за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо боротьби з насильством над дітьми.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що комісія з електронної безпеки оштрафувала X, платформу, яку Маск ребрендував з Twitter, заявивши, що вона не відповіла на запитання, зокрема про те, скільки часу зайняло реагування на повідомлення про матеріали, що містять насильство над дітьми на платформі, і які методи вона використовувала для їх виявлення.

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"Якщо у вас є відповіді на питання, якщо ви дійсно залучаєте людей, процеси і технології для боротьби з незаконним контентом в масштабах і в усьому світі, і якщо це є вашим заявленим пріоритетом, то ви говорити про це досить легко", – сказала комісар Джулі Інман Грант, яка до 2016 року була директором з питань публічної політики в X.

"Єдина причина, щоб не відповісти на важливі питання про незаконний контент і поведінку на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей", – додала вона.

Відповідно до австралійських законів, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про їхні практики безпеки в Інтернеті або накласти на них штраф. Якщо X відмовляється платити штраф, регулятор може подати на компанію до суду, сказала Грант.

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За словами регулятора, невідповідність X була серйозною, оскільки компанія не відповіла на запитання про те, скільки часу потрібно для реагування на повідомлення про жорстоке поводження з дітьми, які кроки були зроблені для виявлення жорстокого поводження з дітьми в прямих ефірах, а також про кількість співробітників, які займаються модерацією контенту, безпекою та державною політикою.

Мережа X повідомила регулятору, що її проактивне виявлення матеріалів про насильство над дітьми в публічних публікаціях припинилося після того, як Маск зробив компанію приватною.

І додала, що не використовує інструменти для виявлення матеріалів у приватних повідомленнях, оскільки "технологія все ще перебуває на стадії розробки", – зазначає регулятор.

Нагадаємо: Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації на його платформі в Twitter (X) після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

Теми: соцмережіАвстраліяМаск
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