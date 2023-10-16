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Австралия оштрафовала сеть Х Маска на $386 тысяч

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 октября 2023, 05:30
Австралия оштрафовала сеть Х Маска на $386 тысяч
Маск, фото: getty images

Австралийский регулятор оштрафовал платформу социальной сети X Илона Маска на 610 500 австралийских долларов (386 000 долларов США) за отказ сотрудничать с расследованием по борьбе с насилием над детьми.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что комиссия по электронной безопасности оштрафовала X, платформу, которую Маск ребрендировал из Twitter, заявив, что она не ответила на вопросы, в частности о том, сколько времени заняло реагирование на сообщения о материалах, содержащих насилие над детьми на платформе, и какие методы она использовала для их обнаружения.

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"Если у вас есть ответы на вопросы, если вы действительно привлекаете людей, процессы и технологии для борьбы с незаконным контентом в масштабах и во всем мире, и если это является вашим заявленным приоритетом, то вы говорить об этом довольно легко", - сказала комиссар Джули Инман Грант, которая до 2016 года была директором по вопросам публичной политики в X.

"Единственная причина, чтобы не ответить на важные вопросы о незаконном контенте и поведении на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов", - добавила она.

В соответствии с австралийскими законами, которые вступили в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию об их практике безопасности в Интернете или наложить на них штраф. Если X отказывается платить штраф, регулятор может подать на компанию в суд, сказала Грант.

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По словам регулятора, несоответствие X было серьезным, поскольку компания не ответила на вопросы о том, сколько времени требуется для реагирования на сообщения о жестоком обращении с детьми, какие шаги были предприняты для выявления жестокого обращения с детьми в прямых эфирах, а также о количестве сотрудников, которые занимаются модерацией контента, безопасностью и государственной политикой.

Сеть X сообщила регулятору, что ее проактивное выявление материалов о насилии над детьми в публичных публикациях прекратилось после того, как Маск сделал компанию частной.

И добавила, что не использует инструменты для выявления материалов в частных сообщениях, поскольку "технология все еще находится на стадии разработки", - отмечает регулятор.

Напомним: Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал Илона Маска бороться с распространением дезинформации на его платформе в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС относительно контента в интернете.

Темы: соцсетиАвстралияМаск
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