Росіяни намагалися атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але безуспішно − Генштаб

Українські воїни за минулу добу відбили понад 50 атак росіян на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 16 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "уПротягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється".

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Деталі: Окупанти завали авіаційних ударів по 30 населених пунктів, під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни 4 рази намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного − по зенітно-ракетному комплексу противника. Також українські захисники знищили російський вертоліт Мі-8.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів окупантів.