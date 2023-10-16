Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині − ОВА
Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами − одну вдалося збити, інша поцілила у Дніпровському районі.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району".
Деталі: Крім того, п'ять разів росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ "Град".
У Нікополі пошкоджені два магазини та два кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. А також п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, зупинка транспорту, газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла, за словами Лисака, залишилися майже півтори тисячі родин.
У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.
Але минулося без постраждалих.