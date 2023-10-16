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Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині − ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 16 жовтня 2023, 08:00
Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині − ОВА
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА 

Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами − одну вдалося збити, інша поцілила у Дніпровському районі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району". 

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Фото з Telegram Лисака 

Деталі: Крім того, п'ять разів росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ "Град". 

 
Фото з Telegram Лисака 

У Нікополі пошкоджені два магазини та два кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. А також п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, зупинка транспорту, газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла, за словами Лисака, залишилися майже півтори тисячі родин. 

 
Фото з Telegram Лисака 

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

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Але минулося без постраждалих.

Теми: Дніпропетровська областьракетний ударвійна
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