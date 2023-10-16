Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине − ОВА

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами − одну удалось сбить, другая попала по территории Днепровского района.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПвК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района".

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Фото Из Telegram ЛЫсака

Детали: Кроме того, пять раз россияне били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

Фото Из Telegram ЛЫсака

В Никополе повреждены два магазина и два кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. А также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, остановка транспорта, газопровод и 4 линии электропередач. Без света, по словам Лысака, остались почти полторы тысячи семей.

Фото Из Telegram ЛЫсака

В Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети.

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Но обошлось без пострадавших.