Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине − ОВА
Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами − одну удалось сбить, другая попала по территории Днепровского района.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПвК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района".
Детали: Кроме того, пять раз россияне били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".
В Никополе повреждены два магазина и два кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. А также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, остановка транспорта, газопровод и 4 линии электропередач. Без света, по словам Лысака, остались почти полторы тысячи семей.
В Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети.
Но обошлось без пострадавших.