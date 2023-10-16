Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине − ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 16 октября 2023, 08:00
Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине − ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА 

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами − одну удалось сбить, другая попала по территории Днепровского района.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПвК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района". 

Реклама:
 
Фото Из Telegram ЛЫсака 

Детали: Кроме того, пять раз россияне били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". 

 
Фото Из Telegram ЛЫсака 

В Никополе повреждены два магазина и два кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. А также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, остановка транспорта, газопровод и 4 линии электропередач. Без света, по словам Лысака, остались почти полторы тысячи семей. 

 
Фото Из Telegram ЛЫсака 

В Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети.

ВИДЕО ДНЯ

Но обошлось без пострадавших.

Темы: Днепропетровская областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Днепропетровская область
Ночью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА
Россияне дважды ударили по Никополю: ранили двух спасателей
В Никополе Россия артиллерийским огнем повредила гостиницы и дома
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: