Літак, гелікоптер, 17 танків і 23 ББМ: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу

За даними українських військових, за минулу добу захисники України знищили не лише ворожий гелікоптер Мі-8, а й літак Су-25, а також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи, крім того ліквідовано орієнтовно 860 російських загарбників.

Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 16 жовтня, Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Деталі: Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

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особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,

танки – 4965 (+17) од,

бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,

артилерійські системи – 6910 (+44) од,

РСЗВ – 814 (+1) од,

засоби ППО– 547 (+0) од,

літаки – 318 (+1) од,

гелікоптери – 317 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),

крилаті ракети – 1531 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,

спеціальна техніка – 981 (+5).

Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в неділю 15 жовтня українські десантники знищили російський вертоліт Мі-8.

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку повідомив, що збито ще й літак Су-25. Таким чином "воїни ОСУВ Таврія на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25".

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Втрати Росії у війні проти України на 16 жовтня 2023 року Генштаб ЗСУ

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону новин у понеділок вранці повідомив, що за минулий тиждень РФ втратила на фронті понад 5 500 окупантів, понад 130 танків, 250 ББМ, 160 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 5 засобів ППО, 2 літаки.