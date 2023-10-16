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Літак, гелікоптер, 17 танків і 23 ББМ: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу

Олена РощінаПонеділок, 16 жовтня 2023, 08:31
Літак, гелікоптер, 17 танків і 23 ББМ: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
Боєць стріляє, фото 22 ОМБр

За даними українських військових, за минулу добу захисники України знищили не лише ворожий гелікоптер Мі-8, а й літак Су-25, а також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи, крім того ліквідовано орієнтовно 860 російських загарбників.

Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 16 жовтня, Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Деталі: Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

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  • особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,
  • танки – 4965 (+17) од,
  • бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,
  • артилерійські системи – 6910 (+44) од,
  • РСЗВ – 814 (+1) од,
  • засоби ППО– 547 (+0) од,
  • літаки – 318 (+1) од,
  • гелікоптери – 317 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
  • крилаті ракети – 1531 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,
  • спеціальна техніка – 981 (+5).

Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в неділю 15 жовтня українські десантники знищили російський вертоліт Мі-8.

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку повідомив, що збито ще й літак Су-25. Таким чином "воїни ОСУВ Таврія на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25".

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Генштаб ЗСУ

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону новин у понеділок вранці повідомив, що за минулий тиждень РФ втратила на фронті понад 5 500 окупантів, понад 130 танків, 250 ББМ, 160 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 5 засобів ППО, 2 літаки.

УП, доповнено
Теми: втрати у війніРосіявійнаГенштаб
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