Літак, гелікоптер, 17 танків і 23 ББМ: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
За даними українських військових, за минулу добу захисники України знищили не лише ворожий гелікоптер Мі-8, а й літак Су-25, а також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи, крім того ліквідовано орієнтовно 860 російських загарбників.
Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 16 жовтня, Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
Деталі: Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:
- особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,
- танки – 4965 (+17) од,
- бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,
- артилерійські системи – 6910 (+44) од,
- РСЗВ – 814 (+1) од,
- засоби ППО– 547 (+0) од,
- літаки – 318 (+1) од,
- гелікоптери – 317 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
- крилаті ракети – 1531 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,
- спеціальна техніка – 981 (+5).
Дані уточнюються.
Раніше повідомлялося, що в неділю 15 жовтня українські десантники знищили російський вертоліт Мі-8.
Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку повідомив, що збито ще й літак Су-25. Таким чином "воїни ОСУВ Таврія на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25".
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону новин у понеділок вранці повідомив, що за минулий тиждень РФ втратила на фронті понад 5 500 окупантів, понад 130 танків, 250 ББМ, 160 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 5 засобів ППО, 2 літаки.