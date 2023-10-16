Самолет, вертолет, 17 танков и 23 ББМ: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

По данным украинских военных, за минувшие сутки защитники Украины уничтожили не только вражеский вертолет Ми-8, но и самолет Су-25, а также 17 танков, 23 боевых бронированных машины и 44 артиллерийских системы, кроме того ликвидировано ориентировочно 860 российских захватчиков.

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 16 октября, Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления

Детали: Общие боевые потери российской армии в войне против Украины с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:

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личный состав – порядка 288630 (+860) человек,

танки – 4965 (+17) ед,

боевые бронированные машины – 9385 (+23) ед,

артиллерийские системы – 6910 (+44) ед,

РСЗО – 814 (+1) ед,

средства ПВО – 547 (+0) ед,

самолеты – 318 (+1) ед,

вертолеты – 317 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11),

крылатые ракеты – 1531 (+0),

корабли / катера – 20 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 9271 (+22) ед,

специальная техника – 981 (+5).

Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 15 октября украинские десантники уничтожили российский вертолет Ми-8.

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления сообщил, что сбит еще и самолет Су-25. Таким образом "воины ОСУВ Таврия в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25".

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Потери России в войне против Украины на 16 октября 2023 года Генштаб ВСУ

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона новостей в понедельник утром сообщил, что за прошедшую неделю РФ потеряла на фронте более 5 500 оккупантов, более 130 танков, 250 ББМ, 160 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 5 средств ПВО, 2 самолета.