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Військові пасажирські літаки РФ майже перестали літати в Білорусь, на відміну від транспортних

Олена РощінаПонеділок, 16 жовтня 2023, 10:48
Військові пасажирські літаки РФ майже перестали літати в Білорусь, на відміну від транспортних
Літак Ту-134АК (RA-65729), фото Люби Островської з сайту jetphotos.com

У вересні до Білорусі прилетів лише один пасажирський літак Повітряно-космічних сил Російської Федерації, при цьому прилетіли 10 військово-транспортних літаків. 

Джерело: Telegram-канал Беларускі Гаюн

Деталі: За даними "Беларускі Гаюн", у вересні 2023 року, вперше з листопада 2022 року, до Білорусі прилетіла мінімальна кількість пасажирських бортів ПКС РФ: це був лише один приліт до Бреста пасажирського Ту-134АК (RA-65729) 6 вересня. 

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Раніше в середньому було по 3-6 прильотів пасажирської авіації ЗС РФ на місяць.

Водночас у вересні продовжувалися прильоти військово-транспортних літаків ВКС РФ на аеродроми Збройних сил Республіки Білорусь:

  • На аеродром "Барановичі" – 1 Ан-26, 8 Іл-76.
  • На аеродром "Ліда" – 1 Ан-12.

Більшість прильотів авіації ЗС РФ були пов'язані з перекиданням військовослужбовців країн ОДКБ для участі в навчаннях "Бойове братерство-2023", зазначає "Беларускі Гаюн".

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Не було жодного прильоту на аеродром "Мачулищі", що пов'язано з ремонтом злітно-посадкової смуги на цьому аеродромі.

Також не було прильотів в аеропорт "Гомель".

 
Як літали військові літаки Росії до Білорусі у вересні 2023-го
Belarusian Hajun

Від УП: Ту-134АК випускали, в основному, для ВПС і урядових перевезень. Пасажирські літаки в армії переважно використовують для польотів командного складу.

Теми: БілорусьРосія
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