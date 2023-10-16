Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военные пассажирские самолеты РФ почти перестали летать в Беларусь, в отличие от транспортных

Елена РощинаПонедельник, 16 октября 2023, 10:48
Военные пассажирские самолеты РФ почти перестали летать в Беларусь, в отличие от транспортных
Самолет Ту-134АК (RA-65729), фото Любы Островской с сайта jetphotos.com

В сентябре в Беларусь прилетел только один пассажирский самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации, при этом прилетели 10 военно-транспортных самолетов. 

Источник: Telegram-канал Беларускі Гаюн

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", в сентябре 2023 года, впервые с ноября 2022 года, в Беларусь прилетело минимальное число пассажирских бортов ВКС РФ: это был всего один прилёт в Брест пассажирского Ту-134АК (RA-65729) 6 сентября. 

Реклама:

Ранее в среднем было по 3-6 прилётов пассажирской авиации ВС РФ в месяц.

В то же время, в  сентябре продолжались прилеты военно-транспортных самолетов ВКС РФ на аэродромы Вооруженных сил Республики Беларусь:

  • На аэродром "Барановичи" – 1 Ан-26, 8 Ил-76.
  • На аэродром "Лида" – 1 Ан-12.

Большинство прилётов авиации ВС РФ были связаны с переброской военнослужащих стран ОДКБ для участия в учениях "Боевое братство-2023", отмечает "Беларускі Гаюн".

ВИДЕО ДНЯ

Не было ни одного прилёта на аэродром "Мачулищи", что связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы на данном аэродроме.

Также не было прилётов в аэропорт "Гомель".

 
Как летали военные самолеты России в Беларусь в сентябре 2023-го
Belarusian Hajun

От УП: Ту-134АК выпускался, в основном, для ВВС и правительственных перевозок. Пассажирские самолеты в армии преимущественно используют для полетов командного состава.

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Беларусь
Россия активно работает с промышленностью Беларуси, чтобы нарастить производство снарядов – ГУР
Спецслужбы России и Беларуси готовят теракт вблизи границы Польши, чтобы обвинить Украину – Спротив
Пограничные наряды следят за "проверкой боеготовности" в Беларуси - Наев
Последние новости
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
17:24
Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера
Все новости...
Реклама: