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Военные пассажирские самолеты РФ почти перестали летать в Беларусь, в отличие от транспортных

Елена РощинаПонедельник, 16 октября 2023, 10:48
Военные пассажирские самолеты РФ почти перестали летать в Беларусь, в отличие от транспортных
Самолет Ту-134АК (RA-65729), фото Любы Островской с сайта jetphotos.com

В сентябре в Беларусь прилетел только один пассажирский самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации, при этом прилетели 10 военно-транспортных самолетов. 

Источник: Telegram-канал Беларускі Гаюн

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", в сентябре 2023 года, впервые с ноября 2022 года, в Беларусь прилетело минимальное число пассажирских бортов ВКС РФ: это был всего один прилёт в Брест пассажирского Ту-134АК (RA-65729) 6 сентября. 

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Ранее в среднем было по 3-6 прилётов пассажирской авиации ВС РФ в месяц.

В то же время, в  сентябре продолжались прилеты военно-транспортных самолетов ВКС РФ на аэродромы Вооруженных сил Республики Беларусь:

  • На аэродром "Барановичи" – 1 Ан-26, 8 Ил-76.
  • На аэродром "Лида" – 1 Ан-12.

Большинство прилётов авиации ВС РФ были связаны с переброской военнослужащих стран ОДКБ для участия в учениях "Боевое братство-2023", отмечает "Беларускі Гаюн".

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Не было ни одного прилёта на аэродром "Мачулищи", что связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы на данном аэродроме.

Также не было прилётов в аэропорт "Гомель".

 
Как летали военные самолеты России в Беларусь в сентябре 2023-го
Belarusian Hajun

От УП: Ту-134АК выпускался, в основном, для ВВС и правительственных перевозок. Пассажирские самолеты в армии преимущественно используют для полетов командного состава.

Темы: БеларусьРосcия
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