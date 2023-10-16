Военные пассажирские самолеты РФ почти перестали летать в Беларусь, в отличие от транспортных

В сентябре в Беларусь прилетел только один пассажирский самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации, при этом прилетели 10 военно-транспортных самолетов.

Источник: Telegram-канал Беларускі Гаюн

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", в сентябре 2023 года, впервые с ноября 2022 года, в Беларусь прилетело минимальное число пассажирских бортов ВКС РФ: это был всего один прилёт в Брест пассажирского Ту-134АК (RA-65729) 6 сентября.

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Ранее в среднем было по 3-6 прилётов пассажирской авиации ВС РФ в месяц.

В то же время, в сентябре продолжались прилеты военно-транспортных самолетов ВКС РФ на аэродромы Вооруженных сил Республики Беларусь:

На аэродром "Барановичи" – 1 Ан-26, 8 Ил-76.

На аэродром "Лида" – 1 Ан-12.

Большинство прилётов авиации ВС РФ были связаны с переброской военнослужащих стран ОДКБ для участия в учениях "Боевое братство-2023", отмечает "Беларускі Гаюн".

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Не было ни одного прилёта на аэродром "Мачулищи", что связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы на данном аэродроме.

Также не было прилётов в аэропорт "Гомель".

Как летали военные самолеты России в Беларусь в сентябре 2023-го Belarusian Hajun

От УП: Ту-134АК выпускался, в основном, для ВВС и правительственных перевозок. Пассажирские самолеты в армии преимущественно используют для полетов командного состава.