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Залужний призначив нового очільника Львівського обласного ТЦК

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 жовтня 2023, 11:34
Залужний призначив нового очільника Львівського обласного ТЦК
Артур Ніязов, Максим Козицький, фото: Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після скандалу с побиттям цивільного чоловіка призначив нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України ним став полковник Артур Ніязов".

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Деталі: Козицький повідомив, що до свого нового призачення Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Що було раніше:

  • 11 жовтня Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через відео, на якому люди у військовій формі лупцюють цивільного чоловіка.
  • Перед цим, 10 жовтня львівські медіа повідомили, що начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 41-річного полковника, героя України Дениса Чаюка було звільнено з посади.
  • Повідомлялося, що Чаюка призначили на посаду заступника командира однієї з військових частин.

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Теми: ЛьвівщинаТЦКвійськовий облік
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