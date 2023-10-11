У Львові перевірять обласний ТЦК та СП. Там відлупцювали і затягли силоміць чоловіка

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через відео, на якому люди у військовій формі лупцюють цивільного чоловіка.

Джерело: служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП, Varta1

Дослівно: "Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі.

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Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку.

Призначено службову перевірку".

Деталі: У соцмережах, які поширюють відео, стверджується, що "чоловік приїхав із столиці та силою затримали його у центрі Львова".

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Зазначається, що "вночі у ТЦК нібито провели медобстеження чоловіку, а на ранок його доставили на полігон у Рівненській області".

Відео нібито із Львівського ТЦК, яке поширюють у соцмережах pic.twitter.com/LTLb75tIHI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2023

10 жовтня львівські медіа повідомили, що начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 41-річного полковника, героя України Дениса Чаюка було звільнено з посади.

Чаюка призначили на посаду заступника командира однієї з військових частин.

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