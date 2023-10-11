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У Львові перевірять обласний ТЦК та СП. Там відлупцювали і затягли силоміць чоловіка

Альона Мазуренко Середа, 11 жовтня 2023, 15:40
У Львові перевірять обласний ТЦК та СП. Там відлупцювали і затягли силоміць чоловіка
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Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через відео, на якому люди у військовій формі лупцюють цивільного чоловіка.

Джерело: служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП, Varta1

Дослівно: "Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі.

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Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку.

Призначено службову перевірку".

Деталі: У соцмережах, які поширюють відео, стверджується, що "чоловік приїхав із столиці та силою затримали його у центрі Львова".

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Зазначається, що "вночі у ТЦК нібито провели медобстеження чоловіку, а на ранок його доставили на полігон у Рівненській області".

10 жовтня львівські медіа повідомили, що начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 41-річного полковника, героя України Дениса Чаюка було звільнено з посади. 

Чаюка призначили на посаду заступника командира однієї з військових частин.

Нагадаємо: 

  • 9 жовтня у мережі з’явилося відео побиття чоловіка у військкоматі Чернівців на очах у поліцейських у липні минулого року, правоохоронці долучили його до провадження і проводять перевірку. 
  • 7 жовтня у мережі з’явилося відео, що у Тернополі працівники ТЦК силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків, а в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.
  • 8 жовтня було опубліковано ще одне відео з імовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що побачив у мережі "кадри із побиттям мобілізованих", його відомство починає перевірку.

Теми: ЛьвівТЦКЛьвівщина
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