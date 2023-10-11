У Львові перевірять обласний ТЦК та СП. Там відлупцювали і затягли силоміць чоловіка
Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через відео, на якому люди у військовій формі лупцюють цивільного чоловіка.
Джерело: служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП, Varta1
Дослівно: "Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі.
Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку.
Призначено службову перевірку".
Деталі: У соцмережах, які поширюють відео, стверджується, що "чоловік приїхав із столиці та силою затримали його у центрі Львова".
Зазначається, що "вночі у ТЦК нібито провели медобстеження чоловіку, а на ранок його доставили на полігон у Рівненській області".
Відео нібито із Львівського ТЦК, яке поширюють у соцмережах pic.twitter.com/LTLb75tIHI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2023
10 жовтня львівські медіа повідомили, що начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 41-річного полковника, героя України Дениса Чаюка було звільнено з посади.
Чаюка призначили на посаду заступника командира однієї з військових частин.
Нагадаємо:
- 9 жовтня у мережі з’явилося відео побиття чоловіка у військкоматі Чернівців на очах у поліцейських у липні минулого року, правоохоронці долучили його до провадження і проводять перевірку.
- 7 жовтня у мережі з’явилося відео, що у Тернополі працівники ТЦК силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків, а в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.
- 8 жовтня було опубліковано ще одне відео з імовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що побачив у мережі "кадри із побиттям мобілізованих", його відомство починає перевірку.