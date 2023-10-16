Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК
Понедельник, 16 октября 2023, 11:34
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после скандала с избиением гражданского мужчины назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "Львовщина имеет нового руководителя областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В соответствии с приказом главнокомандующего Вооруженных сил Украины им стал полковник Артур Ниязов".
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Детали: Козицкий сообщил, что до своего нового призыва Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.
Что предшествовало:
- 11 октября Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.
- Перед этим, 10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летнего полковника, героя Украины Дениса Чаюка был уволен с должности.
- Сообщалось, что Чаюка назначили на должность заместителя командира одной из воинских частей.
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