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Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК

Станислав ПогориловПонедельник, 16 октября 2023, 11:34
Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК
Артур Нмязов, Максим Козицкий, фото: Telegram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после скандала с избиением гражданского мужчины назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Львовщина имеет нового руководителя областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В соответствии с приказом главнокомандующего Вооруженных сил Украины им стал полковник Артур Ниязов".

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Детали: Козицкий сообщил, что до своего нового призыва Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

Что предшествовало:

  • 11 октября Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.
  • Перед этим, 10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летнего полковника, героя Украины Дениса Чаюка был уволен с должности.
  • Сообщалось, что Чаюка назначили на должность заместителя командира одной из воинских частей.

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Темы: ЛьвовщинаТЦКвоинский учет
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