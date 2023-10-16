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До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 11:34
До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України
Фото з соцмережі Х Ambassador Bridget A. Brink

16 жовтня спецпредставниця США  з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу

Деталі: Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року. 

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Читайте також інтерв'ю Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

Великі Пріцьки Corporation. Історія села на Київщині, без якого б не було готелів Hyatt та однієї з найбагатших сімей США

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Теми: СШАКиївдопомога Україні
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