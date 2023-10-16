До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України
Понеділок, 16 жовтня 2023, 11:34
16 жовтня спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу
Деталі: Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Пріцкер вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
- Повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.