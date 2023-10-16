До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України

16 жовтня спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу

Деталі: Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

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