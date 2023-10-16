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В Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 11:34
В Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины
Фото из соцсети Х Ambassador Bridget A. Brink

16 октября спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит посла США в Украине Бриджит Бринк, которая опубликовала совместное фото чиновниц с вокзала

Детали: Это первый визит Прицкер в Украину со времени назначения на эту должность в середине сентября 2023 года.

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Темы: СШАКиевпомощь Украине
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