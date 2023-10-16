В Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины

16 октября спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит посла США в Украине Бриджит Бринк, которая опубликовала совместное фото чиновниц с вокзала

Детали: Это первый визит Прицкер в Украину со времени назначения на эту должность в середине сентября 2023 года.

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