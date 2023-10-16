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Глава ОБСЄ приїхав до Києва

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 12:59
Глава ОБСЄ приїхав до Києва
Скриншот з відео civilmedia.mk

Міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі прибув до Києва 16 жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на македонське видання Сivil media, яке взяло в Османі коментар у вагоні потяга

Пряма мова Османі: "Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні – російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку".

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Деталі: Він зауважив, що Україна є топ-пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в  Україні вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі. 

Османі зазначив, що розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну, і тепер вирішив знову повернутися наприкінці року.  

Він також нагадав, що ОБСЄ має в Україні 21 проєкт, один з яких – розмінування. 

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Повідомляється, що на відміну від більшості візитів закордонних гостей, які до останнього тримають у таємниці з міркувань безпеки, Османі оголосив про поїздку майже за добу наперед. Він зазначив, що планує зустрічі з українськими посадовцями, а також зі звичайними українцями. 

Теми: ОБСЄКиїввійна
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