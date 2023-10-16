Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ОБСЕ приехал в Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 12:59
Глава ОБСЕ приехал в Киев
Скриншот из видео civilmedia.mk

Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл в Киев 16 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на македонское издание СіѵіІ media, которое взяло у Османи комментарий в вагоне поезда

Прямая речь Османи: "Когда под угрозой сами устои организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине − российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка".

Реклама:

Детали: Он отметил, что Украина является топ-приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в Украине решается будущее ситуации безопасности в Европе.

Османи отметил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину, и теперь решил снова вернуться в конце года. 

Он также напомнил, что ОБСЕ имеет в Украине 21 проект, один из которых − разминирование.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что в отличие от большинства визитов зарубежных гостей, которые до последнего держат в тайне из соображений безопасности, Османи объявил о поездке почти за сутки. Он отметил, что планирует встречи с украинскими чиновниками, а также с обычными украинцами.

Темы: ОБСЕКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: