Глава ОБСЕ приехал в Киев

Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл в Киев 16 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на македонское издание СіѵіІ media, которое взяло у Османи комментарий в вагоне поезда

Прямая речь Османи: "Когда под угрозой сами устои организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине − российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка".

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Детали: Он отметил, что Украина является топ-приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в Украине решается будущее ситуации безопасности в Европе.

Османи отметил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину, и теперь решил снова вернуться в конце года.

Он также напомнил, что ОБСЕ имеет в Украине 21 проект, один из которых − разминирование.

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Сообщается, что в отличие от большинства визитов зарубежных гостей, которые до последнего держат в тайне из соображений безопасности, Османи объявил о поездке почти за сутки. Он отметил, что планирует встречи с украинскими чиновниками, а также с обычными украинцами.