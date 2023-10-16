Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну прибула перша броньована "швидка" для фронту, придбана через United24

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 13:06
В Україну прибула перша броньована швидка для фронту, придбана через United24
Броньована швидка, фото з сайту МОЗ

До України прибула перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана за кошти ініціативи United24.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Дослівно: "Перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана "Медичними закупівлями України" коштом, зібраним в межах ініціативи  United24, уже в Україні".

Реклама:

Деталі: Машина вартує 9 532 000 грн. Загалом закуплено 13 таких "швидких". Вартість усіх становить 124 млн грн. 

МОЗ повідомляє, що Автомобілі призначені для евакуації медиками поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме: стандарту STANAG 4569 рівня II. 

 
фото з сайту МОЗ

Крім того, ці авітівки можуть їхати зі спущенними шинами: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). 

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, якщо шина проб’ється осколком, "швидка" не стане посеред поля під обстрілами. Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами. 

 

Машини спеціально виготовляли під замовлення в Канаді. Як тільки інші авто з партії будуть готові, їх транспортують до України.

Теми: автоблагодійністьтранспортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
авто
Із 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки – Податкова
В Україні продовжує зростати попит на електроавто
Volkswagen обрав Польщу для свого першого заводу автомобільних акумуляторів
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: