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В Україну прибула перша броньована "швидка" для фронту, придбана через United24

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 13:06
В Україну прибула перша броньована швидка для фронту, придбана через United24
Броньована швидка, фото з сайту МОЗ

До України прибула перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана за кошти ініціативи United24.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Дослівно: "Перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана "Медичними закупівлями України" коштом, зібраним в межах ініціативи  United24, уже в Україні".

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Деталі: Машина вартує 9 532 000 грн. Загалом закуплено 13 таких "швидких". Вартість усіх становить 124 млн грн. 

МОЗ повідомляє, що Автомобілі призначені для евакуації медиками поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме: стандарту STANAG 4569 рівня II. 

 
фото з сайту МОЗ

Крім того, ці авітівки можуть їхати зі спущенними шинами: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). 

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Таким чином, якщо шина проб’ється осколком, "швидка" не стане посеред поля під обстрілами. Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами. 

 

Машини спеціально виготовляли під замовлення в Канаді. Як тільки інші авто з партії будуть готові, їх транспортують до України.

Теми: автоблагодійністьтранспортвійна
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