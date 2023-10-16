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В Украину прибыла первая бронированная "скорая" для фронта, приобретенная через United24

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 октября 2023, 13:06
В Украину прибыла первая бронированная скорая для фронта, приобретенная через United24
Бронированная скорая, фото с сайта Минздрава

В Украину прибыла первая бронированная машина скорой помощи, приобретенная за средства инициативы United24.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Дословно: "Первая бронированная машина скорой помощи, приобретенная "Медицинскими закупками Украины" на средства, собранные в рамках инициативы United24., уже в Украине".

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Детали: Машина стоит 9 532 000 грн. Всего закуплено 13 таких "скорых". Стоимость всех составляет 124 млн грн. 

Минздрав сообщает, что Автомобили предназначены для эвакуации медиками раненых с линии фронта в ближайшее медучреждение. Каждая машина бронированная и соответствует баллистическим стандартам НАТО, а именно: стандарту STANAG 4569 уровня II. 

 
фото с сайта МОЗ

Кроме того, эти авитовки могут ехать со спущенными шинами: в случае потери давления благодаря специальной конструкции скорость варьируется от 50 до 150 км (в зависимости от веса машины и качества дороги). 

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Таким образом, если шина пробьется осколком, "скорая" не станет посреди поля под обстрелами. Кроме того, эти авто полноприводные - могут ездить по полевым, разбитым войной дорогам. 

 

К слову, бронированные "скорые" специально изготавливали под заказ в Канаде. Как только другие машины из партии будут готовы, их транспортируют в Украину.

Темы: автоблаготворительностьтранспортвойна
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