В окупованому Луганську БТР наїхав на цивільне авто – ОВА
Понеділок, 16 жовтня 2023, 13:56
В окупованому Луганську російський БТР наїхав на цивільне авто.
Джерело: очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram
Пряма мова: "В окупованому Луганську БТР переїхав цивільне авто.
Реклама:
…Ось так, в центрі міста будь кого може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це жодної відповідальності. Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності".
Деталі: Лисогор не уточнив, коли і за яких обставин сталася ДТП.
На оприлюдненому відеозаписі видно БТР з символікою окупантів, який "зім’яв" легковик на перехресті.
ВІДЕО ДНЯ
В окупованому Луганську російський БТР наїхав цивільне авто – Луганська ОВА pic.twitter.com/c2hEEAQesz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 16, 2023