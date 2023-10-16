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В окупованому Луганську БТР наїхав на цивільне авто – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 13:56
В окупованому Луганську БТР наїхав на цивільне авто – ОВА
Скрін з відео в телеграмі Лисогора

В окупованому Луганську російський БТР наїхав на цивільне авто.

Джерело: очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram

Пряма мова: "В окупованому Луганську БТР переїхав цивільне авто.

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…Ось так, в центрі міста будь кого може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це жодної відповідальності. Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності".

Деталі: Лисогор не уточнив, коли і за яких обставин сталася ДТП.

На оприлюдненому відеозаписі видно БТР з символікою окупантів, який "зім’яв" легковик на перехресті.

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Теми: ЛуганськДТПокупаціяавто
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