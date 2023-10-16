Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Луганске БТР наехал на гражданское авто – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 октября 2023, 13:56
В оккупированном Луганске БТР наехал на гражданское авто – ОВА
Скрин с видео в телеграмме Лысогора

В оккупированном Луганске российский БТР наехал на гражданское авто.

Источник: глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram

Прямая речь: "В оккупированном Луганске БТР переехал гражданское авто.

Реклама:

...Вот так, в центре города любого может просто переехать БТР, или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности".

Детали: Лысогор не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошло ДТП.

На обнародованной видеозаписи видно БТР с символикой оккупантов, который "смял" легковушку.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЛуганскДТПоккупацияавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
17:24
Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера
Все новости...
Реклама: