В оккупированном Луганске БТР наехал на гражданское авто – ОВА

Скрин с видео в телеграмме Лысогора

В оккупированном Луганске российский БТР наехал на гражданское авто.

Источник: глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram

Прямая речь: "В оккупированном Луганске БТР переехал гражданское авто.

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...Вот так, в центре города любого может просто переехать БТР, или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности".

Детали: Лысогор не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошло ДТП.

На обнародованной видеозаписи видно БТР с символикой оккупантов, который "смял" легковушку.

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