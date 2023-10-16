В оккупированном Луганске БТР наехал на гражданское авто – ОВА
Понедельник, 16 октября 2023, 13:56
В оккупированном Луганске российский БТР наехал на гражданское авто.
Источник: глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram
Прямая речь: "В оккупированном Луганске БТР переехал гражданское авто.
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...Вот так, в центре города любого может просто переехать БТР, или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности".
Детали: Лысогор не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошло ДТП.
На обнародованной видеозаписи видно БТР с символикой оккупантов, который "смял" легковушку.
ВИДЕО ДНЯ
В окупованому Луганську російський БТР наїхав цивільне авто – Луганська ОВА pic.twitter.com/c2hEEAQesz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 16, 2023