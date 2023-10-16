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Командувач ССО перевірив підрозділи на Запорізькому напрямку

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 14:44
Командувач ССО перевірив підрозділи на Запорізькому напрямку
Віктор Хоренко. фото ССО

Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко відвідав підрозділи, які входять до складу ОСУВ "Таврія", та заслухав інформацію про оперативну обстановку на південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Хоренко заслухав інформацію про вже проведені спеціальні операції та ті, що наразі перебувають на етапі підготовки.

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Зазначається, що генерал-майор також поспілкувався з бійцями, які виконують завдання на лінії оборони та поза її межами. 

Пряма мова: "Якщо ти воїн, ти любиш битву. Так, війна – це кров, страждання і втрати. Але, окрім цього, війна – це братерство, лють і сила. Ми не маємо іншого вибору, як знищити ворога та звільнити українську землю. Я вдячний всім вам за те, що кожного дня здобуваєте перемогу. І робите це завзято і успішно, демонструючи власними діями, що один із головних принципів ССО – це перевага якості над кількістю".

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Теми: ССО
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