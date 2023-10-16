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Командующий ССО проверил подразделения на Запорожском направлении

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 октября 2023, 14:44
Командующий ССО проверил подразделения на Запорожском направлении
Виктор Хоренко. фото ССО

Командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко посетил подразделения, входящие в состав ОСУВ "Таврия", и заслушал данные об оперативной обстановке на южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Хоренко заслушал информацию об уже проведенных специальных операциях и тех, которые сейчас находятся на этапе подготовки.

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Отмечается, что генерал-майор также пообщался с бойцами, которые выполняют задачи на линии обороны и за ее пределами.

Прямая речь: "Если ты воин, ты любишь битву. Да, война - это кровь, страдания и потери. Но, кроме этого, война - это братство, ярость и сила. У нас нет другого выбора, как уничтожить врага и освободить украинскую землю. Я благодарен всем вам за то, что каждый день одерживаете победу. И делаете это упорно и успешно, демонстрируя собственными действиями, что один из главных принципов ССО - это преимущество качества над количеством".

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Темы: ССО
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