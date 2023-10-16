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Зеленський призначив представника в Дорадчу групу експертів із відбору суддів Конституційного Суду

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 18:50
Зеленський призначив представника в Дорадчу групу експертів із відбору суддів Конституційного Суду
ФОТО: КСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив свого представника до першого складу Дорадчої групи експертів з відбору суддів Конституційного Суду України.

Джерело: указ президента, Інтерфакс-Україна

Деталі: Представником призначили директорку Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксану Васильченко.

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Цим же указом закріплено обрання заступником члена Дорадчої групи експертів завідувача кафедри теорії права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Ігоря Процюка.

Що передувало:

  • 20 серпня 2023 року набув чинності закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.
  • Згідно з цим законом протягом 6 років кандидатів до КС відбиратиме Дорадча група експертів, до якої входять шість осіб: одна особа, призначена президентом, одна особа, призначена Верховною Радою, одна особа, призначена з'їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з'їзду призначення здійснює Рада суддів), одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеціанської комісії, дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій.

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Теми: указисуд
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