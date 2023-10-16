Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назначил представителя в Совещательную группу экспертов по отбору судей Конституционного Суда

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 октября 2023, 18:50
Зеленский назначил представителя в Совещательную группу экспертов по отбору судей Конституционного Суда
ФОТО: КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего представителя в первый состав Совещательной группы экспертов по отбору судей Конституционного Суда Украины.

Источник: указ президента, Интерфакс-Украина

Детали: Представителем был назначен директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Васильченко.

Реклама:

Этим же указом закреплено избрание заместителем члена Совещательной группы экспертов заведующего кафедрой теории права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Игоря Процюка.

Что предшествовало:

  • Как сообщалось, 20 августа 2023 вступил в силу закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.
  • Согласно этому закону в течение 6 лет кандидатов в КС будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят шесть человек: одно лицо, назначенное президентом, одно лицо, назначенное Верховной Радой, одно лицо, назначенное съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей), один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии, два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: указысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска пытаются перерезать дорогу в Авдеевку – МВА

Взрыв в больнице в Газе вызвала ракета, выпущенная из Газы, а не израильский удар − CNN

ЦАХАЛ сообщил, когда может закончиться война с ХАМАС

Россияне не учитывают значительные потери и продолжают перебрасывать новые силы под Авдеевку – ISW

"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников

В бюджете Германии не хватает 5 млрд евро на помощь Украине – Bild

Все новости...
указы
Зеленский поменял командующего Сил теробороны ВСУ
Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Последние новости
13:48
видеоВраг хочет отрезать Марьинку, пограничники готовят оккупантам "подарки"
13:43
Экспорт украинских ягод: житомирская голубика ворвалась на рынки Люксембурга и Испании
13:27
фотоКиевлянин ударил девятиклассника ножом в грудь: подросток умер
13:22
В расследование диверсии на газопроводе Balticconnector вместе с Финляндией вступил Китай
13:19
Шмыгаль: Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро
13:19
Россия убила в Украине минимум 508 детей – ювенальные прокуроры
13:17
Катар подписал третье долгосрочное соглашение о поставках СПГ в страны Европы
13:16
"Регионал" Ефремов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву – СМИ
13:10
В Минэнерго подытожили удары РФ по топливно-энергетическому комплексу за сутки
13:06
Трамп пересказывал разговоры с Зеленским австралийскому миллиардеру – СМИ
Все новости...
Реклама: