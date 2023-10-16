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Зеленский назначил представителя в Совещательную группу экспертов по отбору судей Конституционного Суда

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 октября 2023, 18:50
Зеленский назначил представителя в Совещательную группу экспертов по отбору судей Конституционного Суда
ФОТО: КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего представителя в первый состав Совещательной группы экспертов по отбору судей Конституционного Суда Украины.

Источник: указ президента, Интерфакс-Украина

Детали: Представителем был назначен директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Васильченко.

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Этим же указом закреплено избрание заместителем члена Совещательной группы экспертов заведующего кафедрой теории права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Игоря Процюка.

Что предшествовало:

  • Как сообщалось, 20 августа 2023 вступил в силу закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.
  • Согласно этому закону в течение 6 лет кандидатов в КС будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят шесть человек: одно лицо, назначенное президентом, одно лицо, назначенное Верховной Радой, одно лицо, назначенное съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей), один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии, два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций.

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Темы: указысуд
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