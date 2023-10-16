Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі
Понеділок, 16 жовтня 2023, 19:30
У Чорному морі, неподалік берегів Румунії, зіткнувся з міною танкер з нафтопродуктами, що йшов під прапором Ліберії.
Джерело: "Європейська правда", Reuters та Sky News
Деталі: Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень під час вчорашнього інциденту, але екіпаж не постраждав.
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За словами Йорука Ісіка, керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer, танкер проходив поблизу Сулінського каналу.
Окреме українське джерело підтвердило цей інцидент.
Нагадаємо:
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- Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.
- Так, Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
- Як повідомляли, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.