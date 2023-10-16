Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі

У Чорному морі, неподалік берегів Румунії, зіткнувся з міною танкер з нафтопродуктами, що йшов під прапором Ліберії.

Джерело: "Європейська правда", Reuters та Sky News

Деталі: Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень під час вчорашнього інциденту, але екіпаж не постраждав.

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За словами Йорука Ісіка, керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer, танкер проходив поблизу Сулінського каналу.

Окреме українське джерело підтвердило цей інцидент.

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