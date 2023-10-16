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Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 19:30
Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі
Танкер Ali Najafov, Фото: fleetmon.com

У Чорному морі, неподалік берегів Румунії, зіткнувся з міною танкер з нафтопродуктами, що йшов під прапором Ліберії.

Джерело: "Європейська правда", Reuters та Sky News

Деталі: Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень під час вчорашнього інциденту, але екіпаж не постраждав.

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За словами Йорука Ісіка, керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer, танкер проходив поблизу Сулінського каналу.

Окреме українське джерело підтвердило цей інцидент.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.
  • Так, Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
  • Як повідомляли, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. 

Теми: Чорне моретранспортвибухРумунія
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