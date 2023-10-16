Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море

В Черном море, недалеко от берегов Румынии, столкнулся с миной танкер с нефтепродуктами, шедший под флагом Либерии.

Источник: "Европейская правда", Reuters и Sky News

Детали: Танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения во время вчерашнего инцидента, но экипаж не пострадал.

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По словам Йорука Исика, руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer, танкер проходил вблизи Сулинского канала.

Отдельный украинский источник подтвердил этот инцидент.

Напомним:

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