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Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 19:30
Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море
Танкер Ali Najafov, Фото: fleetmon.com

В Черном море, недалеко от берегов Румынии, столкнулся с миной танкер с нефтепродуктами, шедший под флагом Либерии.

Источник: "Европейская правда", Reuters и Sky News

Детали: Танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения во время вчерашнего инцидента, но экипаж не пострадал.

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По словам Йорука Исика, руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer, танкер проходил вблизи Сулинского канала.

Отдельный украинский источник подтвердил этот инцидент.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Это уже второе судно в этом месяце, которое подорвалось на плавучей мине.
  • Так, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.
  • Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

Темы: Черное моретранспортвзрывРумыния
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