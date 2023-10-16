Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море
Понедельник, 16 октября 2023, 19:30
В Черном море, недалеко от берегов Румынии, столкнулся с миной танкер с нефтепродуктами, шедший под флагом Либерии.
Источник: "Европейская правда", Reuters и Sky News
Детали: Танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения во время вчерашнего инцидента, но экипаж не пострадал.
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По словам Йорука Исика, руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer, танкер проходил вблизи Сулинского канала.
Отдельный украинский источник подтвердил этот инцидент.
Напомним:
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- Это уже второе судно в этом месяце, которое подорвалось на плавучей мине.
- Так, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.
- Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.
- После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.