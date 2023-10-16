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Працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 21:55
Працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський
фото - оп

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 16 жовтня, що обговорив з зі спеціальною представницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер питання захисту української енергетики цієї зими.

Джерело: звернення Зеленського 16 жовтня

Пряма мова: "Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу.

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Кожен із таких напрямів – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз.

Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв".

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Теми: ЗеленськийППОдопомога Україні
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