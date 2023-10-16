Работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 16 октября, что обсудил со специальной представительницей США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер вопросы защиты украинской энергетики этой зимой.

Источник: обращение Зеленского 16 октября

Прямая речь: "Мы успели обсудить все те вопросы, которые оказывают прямое влияние на жизнь в Украине. Защита нашей энергетики, особенно этой зимой. Макрофинансовую поддержку. Восстановление. Защита инвестиций от рисков войны. Привлечение частного бизнеса.

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Каждое из таких направлений – это элементы общей конструкции. Конструкции, обеспечивающие нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Насколько это возможно сейчас.

Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы у них сохранялась жизнь, в частности жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств".

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