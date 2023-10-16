Кулеба – про Польщу: Сподіваємось, емоції залишились у виборчій кампанії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість, що результати парламентських виборів у Польщі не вплинуть на стратегічні відносини Києва та Варшави, але емоційна риторика після виборчого періоду вщухне.

Джерело: Кулеба в етері телемарафону в понеділок, передає "Європейська правда"

Деталі: Голова МЗС підкреслив, що на стратегічні відносини України з Польщею "не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці відносини, занадто багато на них всього зав'язано".

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"І головне: тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть один без одного й не виживуть у цьому жорсткому, жорстокому світі одне без одного", – додав він.

Кулеба зауважив, що з боку Польщі вже не звучить гостра риторика стосовно зернової суперечки чи постачання зброї, й "у самій Польщі ці розмови були доволі красномовно зупинені в один момент, коли ті, хто про це почав говорити, усвідомили - і їм показали своїх ж польські колеги, – що вони перетнули межу".

"По-друге, ми цінуємо Польщу й відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди, з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні", – додав міністр.

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"Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія", – підсумував він.

Нагадаємо, у Польщі за попередніми результатами на парламентських виборах лідирує керівна партія "Право і справедливість", на другому місці – блок "Громадянська коаліція". Водночас в опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах, бо ПіС не отримує достатньо голосів для формування більшості.

Деталі читайте у статті: Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною. Також рекомендуємо для перегляду відеопояснення "Хто є хто у Польщі".