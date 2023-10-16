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Кулеба - о Польше: Надеемся, эмоции остались в избирательной кампании

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 23:07
Кулеба - о Польше: Надеемся, эмоции остались в избирательной кампании
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что результаты парламентских выборов в Польше не повлияют на стратегические отношения Киева и Варшавы, но эмоциональная риторика после избирательного периода утихнет.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, передает "Европейская правда"

Детали: Глава МИД подчеркнул, что на стратегические отношения Украины с Польшей "не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения, слишком много на них всего завязано".

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"И главное: тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестком, жестоком мире друг без друга", – добавил он.

Кулеба отметил, что со стороны Польши уже не звучит острая риторика относительно зернового спора или поставки оружия, и "в самой Польше эти разговоры были довольно красноречиво остановлены в один момент, когда те, кто об этом начал говорить, осознали – и им показали своих же польские коллеги, – что они пересекли черту".

"Во-вторых, мы ценим Польшу и отношения с Польшей, но у нас есть другие соседи, с которыми мы также развиваем военно-техническое сотрудничество, которые много делают для помощи Украине", – добавил министр.

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"Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась. Теперь в Польше будет формирование коалиции, формирование нового правительства. Но это уже другая история", – подытожил он.

Напомним, в Польше по предварительным результатам на парламентских выборах лидирует правящая партия "Право и справедливость", на втором месте – блок "Гражданская коалиция". В то же время в оппозиции говорят о фактически победе на выборах, потому что ПиС не получает достаточно голосов для формирования большинства.

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной. Также рекомендуем для просмотра видеообъяснение "Кто есть кто в Польше".

Темы: Кулеба ДмитрийПольша
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