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У Росії повідомили про 3 безпілотники над Бєлгородською областю

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 23:20
У Росії повідомили про 3 безпілотники над Бєлгородською областю
БЕЗПІЛОТНИК. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: RIAVRN.RU

Російська місцева влада повідомила, що над Бєлгородською областю система ППО збила 3 безпілотники.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 3 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає".

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Теми: Росіябезпілотники
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