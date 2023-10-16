У Росії повідомили про 3 безпілотники над Бєлгородською областю
Понеділок, 16 жовтня 2023, 23:20
Російська місцева влада повідомила, що над Бєлгородською областю система ППО збила 3 безпілотники.
Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова: "У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 3 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає".
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