Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії повідомили про 3 безпілотники над Бєлгородською областю

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 23:20
У Росії повідомили про 3 безпілотники над Бєлгородською областю
БЕЗПІЛОТНИК. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: RIAVRN.RU

Російська місцева влада повідомила, що над Бєлгородською областю система ППО збила 3 безпілотники.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 3 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає".

Реклама:
Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Росія
Путін у розмові з Нетаньягу заявив про готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту
Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів
Путін та Сі у середу зустрінуться у двох форматах
Останні новини
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
16:40
оновленоПоранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Усі новини...
Реклама: