В России сообщили о 3 беспилотниках над Белгородской областью
Понедельник, 16 октября 2023, 23:20
Российские местные власти сообщили, что над Белгородской областью система ПВО сбила 3 беспилотника.
Источник: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь: "В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".
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