В России сообщили о 3 беспилотниках над Белгородской областью

Российские местные власти сообщили, что над Белгородской областью система ПВО сбила 3 беспилотника.

Источник: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".

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