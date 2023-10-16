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Кулеба: Працюватимемо з будь-яким спікером Палати представників США

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 23:53
Кулеба: Працюватимемо з будь-яким спікером Палати представників США
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова налагоджувати співпрацю з будь-яким майбутнім спікером Палати представників США, без обрання якого американський Конгрес не може ухвалювати рішень зокрема й щодо допомоги Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу в етері телемарафону

За словами голови МЗС, ситуація з обрання спікера нижньої палати Конгресу-  "це просто черговий момент, який треба вирішити в інтересах України, знайти таке рішення, яке відповідатиме нашим інтересам, і саме над цим ми працюємо".

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"Кого б не обрали спікером, ми будемо з ним працювати, і будуть ухвалюватися необхідні рішення", – запевнив він.

Кулеба вважає, що "апокаліптичні настрої" щодо попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті не виправдались, бо за результатами "системної роботи, зокрема зустрічі з президентом України", підтримав включення додаткового фінансування до загального бюджету США на цей рік.

"Тобто з усіма можна працювати", – підкреслив міністр.

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Він також нагадав, що Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона отримав запевнення в подальшій підтримці України від президента США Джо Байдена та голови Пентагону Ллойда Остіна, а Кулеба особисто – від державного секретаря Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Нині кандидатом на цю посаду від республіканців є Джим Джордан – один із найактивніших захисників Дональда Трампа, який виступає проти збільшення допомоги США Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Читайте також: Відставка не на користь України: як вплине звільнення спікера Маккарті на підтримку від США.

Теми: Кулеба ДмитроСША
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